Bitlis Belediyesinin çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis Belediyesinin çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bitlis Belediyesinin çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Bitlis Belediyesi ekipleri, kentte bulunan boş arazilerde temizlik çalışması yaparak çöpleri topladı.

Bitlis Belediyesinin çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Bitlis Belediyesi ekipleri, kentte bulunan boş arazilerde temizlik çalışması yaparak çöpleri topladı.


Bitlis Belediyesi temizlik işçileri, şehrin güzel ve temiz görünmesi için mahalle aralarında, yol kenarlarında, yamaçlarda, patika yollarda vatandaşların gelişigüzel attığı çöpleri topluyor. Hüsrevpaşa, Gazibey, Şemsi Bitlis, Zeydan ve Saray mahallelerindeki boş arazide 15 kişilik ekiple gün boyu yapılan temizlik faaliyetinde kamyonlarca çöp toplandı. Belediye bu bölgede oturan vatandaşların yanı sıra iş yerlerinin, bölgedeki patika yolları kullanan vatandaşların çöplerini boş araziye atmamaları konusunda uyarılarda bulundu.


Daha temiz ve yaşanılabilir bir Bitlis için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Bitlis Belediyesi Başkanı Nesrullah Tanğlay, vatandaşların çevre konusunda daha duyarlı olmalarını istedi. Tanğlay, "Şehrimizin her mahallesinde, yol kenarlarında, kanallarda temizlik çalışmalarımıza hız verdik. Bu bölgeleri sürekli temizliyor olmamıza rağmen, çok kısa sürede tekrar çöp atılıyor. Özellikle bu bölgede oturan vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, lütfen çöplerini gelişigüzel yamaca atmasınlar" dedi.


Çalışmaların devam edeceğini aktaran Başkan Tanğlay, "Yaşanılabilir bir çevre için, özellikle sokakta yediğimiz içtiğimiz ürünlerin ambalajlarını gelişigüzel atmayalım, bunun için çöp kutularını kullanalım. Yerlere tükürmeyelim, sigara izmariti atmayalım. Çöp kutularının üst kısımlarında sigaraları söndürüp atmak için özel bölmeler var, lütfen onları kullanalım. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı daha güzel, daha temiz ve yaşanılabilir bir Bitlis için çevre konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:46 Kaynak: İHA

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