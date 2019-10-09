Son Dakika Haberleri: Bitlis Belediyesinin parke çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel Bitlis Belediyesinin parke çalışmaları devam ediyor

Bitlis Belediyesinin parke çalışmaları devam ediyor

52 dakika önce

Bitlis Belediyesi tarafından cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen kilitli parke çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bitlis Belediyesinin parke çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Bitlis Belediyesi tarafından cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen kilitli parke çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Kilit parke çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Belediyemizce başlattığımız yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Ekiplerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Standartlara uygun yapılan çalışmalarımız ile ilimiz daha modern bir hale kavuşacak. Ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda Atatürk, Taş ve Yükseliş mahallelerinde parke taşı döşeme çalışmaları yapıldı. Zeydan Mahallesi Kat Sokakta kilit parke çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın refahı için yaptığımız çalışmalara planlarımız doğrultusunda devam ediyoruz" dediler. - BİTLİS

Fen İşleri Müdürlüğü, Bitlis Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:09 Kaynak: İHA
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