Bitlis Belediyesinin tiyatro ekibi köyleri gezerek çocukları sanatla buluşturuyor - Son Dakika

Bitlis Belediyesince hayata geçirilen "Tiyatrosuz Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında oluşturulan tiyatro ekibi, köyleri gezerek çocukları tiyatroyla buluşturuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, alt ve üstyapı çalışmaları ile birçok projenin yürütüldüğü kentte, kültürel ve sosyal etkinlikler de düzenleniyor.

Bu kapsama Belediye bünyesinde oluşturulan tiyatro topluluğu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köyleri dolaşarak önceden tiyatroyla tanışmayan çocuklara ulaşıyor.

Talep üzerine il merkezine bağlı Düzköy İlkokuluna giden topluluk üyeleri, önceden tiyatroya gitme imkanı bulamayan çocuklar için "Meddah Amca" adlı oyunu sahneledi.

İlk defa tiyatro izlemenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi.

Oyuncular, etkinliğin ardından Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın gönderdiği hediyeleri öğrencilere dağıttı.