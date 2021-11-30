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Bitlis Belediyesinin tiyatro ekibi köyleri gezerek çocukları sanatla buluşturuyor - Son Dakika

Bitlis Belediyesinin tiyatro ekibi köyleri gezerek çocukları sanatla buluşturuyor

30.11.2021 12:06
Bitlis Belediyesinin tiyatro ekibi köyleri gezerek çocukları sanatla buluşturuyor

Bitlis Belediyesince hayata geçirilen "Tiyatrosuz Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında oluşturulan tiyatro ekibi, köyleri gezerek çocukları tiyatroyla buluşturuyor.

Bitlis Belediyesince hayata geçirilen "Tiyatrosuz Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında oluşturulan tiyatro ekibi, köyleri gezerek çocukları tiyatroyla buluşturuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, alt ve üstyapı çalışmaları ile birçok projenin yürütüldüğü kentte, kültürel ve sosyal etkinlikler de düzenleniyor.

Bu kapsama Belediye bünyesinde oluşturulan tiyatro topluluğu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köyleri dolaşarak önceden tiyatroyla tanışmayan çocuklara ulaşıyor.

Talep üzerine il merkezine bağlı Düzköy İlkokuluna giden topluluk üyeleri, önceden tiyatroya gitme imkanı bulamayan çocuklar için "Meddah Amca" adlı oyunu sahneledi.

İlk defa tiyatro izlemenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi.

Oyuncular, etkinliğin ardından Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın gönderdiği hediyeleri öğrencilere dağıttı.

Bitlis Belediyesinin tiyatro ekibi köyleri gezerek çocukları sanatla buluşturuyor
Bitlis Belediyesinin tiyatro ekibi köyleri gezerek çocukları sanatla buluşturuyor
Bitlis Belediyesinin tiyatro ekibi köyleri gezerek çocukları sanatla buluşturuyor
Bitlis Belediyesinin tiyatro ekibi köyleri gezerek çocukları sanatla buluşturuyor
Bitlis Belediyesinin tiyatro ekibi köyleri gezerek çocukları sanatla buluşturuyor

Tiyatro, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis Belediyesinin tiyatro ekibi köyleri gezerek çocukları sanatla buluşturuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis Belediyesinin tiyatro ekibi köyleri gezerek çocukları sanatla buluşturuyor - Son Dakika
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