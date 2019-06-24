Son Dakika Haberleri: Bitlis Belediyesinin ücretsiz kurs kayıtları başladı
Son Dakika Güncel Haber

Bitlis Belediyesinin ücretsiz kurs kayıtları başladı

1 saat önce

Bitlis Belediyesi tarafından açılacak olan ücretsiz kurslar için kayıtlar başladı.

Bitlis Belediyesinin ücretsiz kurs kayıtları başladı, System.String[]
Bitlis Belediyesi tarafından açılacak olan ücretsiz kurslar için kayıtlar başladı.

Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamada, seçim öncesi söz verdikleri 50 projeyi tek tek hayatta geçirdikleri belirtilerek, "Bitlis'te 4 ayrı toplum merkezinden yürütülen projelerle sosyal belediyecilikte yeni ufuklar açan Bitlis Belediyesi, kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi kurslarında yeni dönem başlıyor. Alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarına ağırlık veren belediyemiz, hizmetleriyle vatandaşların takdirini topluyor. Vatandaşların boş vakitlerini değerlendirecekleri hem eğlenip hem de meslek edinebilecekleri kurslara katılma imkanı sunan belediyemiz, ayrıca kursa katılanların kurslarda yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sunabilecekler" denildi.

Açıklamada; İngilizce, Kürtçe dil kursları, kort tenisi, tiyatro, resim, bilgisayar, gitar, bağlama, fitness, zeka oyunları, dikiş nakış, ahşap boyama, tel kırma, amigromi, el örgüsü ve sabun kursuna katılmak isteyen vatandaşların Bitlis Belediyesi hizmet binasında bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, toplum merkezlerine ya da 0532 708 93 36 - 0434 228 63 10 iletişim hatlarını arayarak kayıt yaptırabilecekleri ifade edildi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:52 Kaynak: İHA
Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili vatandaşlar, İstanbul İl Başkanı'na istifa çağrısında bulundu Ekrem İmamoğlu sevinci İBB önüne taştı! CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt Camiye bırakılan notu gören imam, mutluluktan uçtu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 16:48:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis Belediyesinin ücretsiz kurs kayıtları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]