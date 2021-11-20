Bitlis beyaza büründü - Son Dakika

- Bitlis beyaza büründü

Rahva bölgesinde sürücüler zor anlar yaşarken, sonbahar renklerine bürünen ağaçların beyaz örtüyle buluşması ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

BİTLİS - Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışının akşam saatlerinde yerini kara bırakmasıyla kent beyaza büründü.

Mevsimin ilk karı sokaklarda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle Rahva bölgesinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, sonbahar renklerine bürünen ağaçların üzerinde de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Beyaz örtü ile kaplanan sokaklardaki araçlar da karın alında kaldı.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bugün karla karışık yağmur yağışı, yarından itibaren ise havanın parçalı bulutlu olacağı bildirildi.