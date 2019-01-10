Son Dakika Haberleri: Bitlis Beyaza Büründü... Araçlar, Çocuk Parkları, Yollar Görünmez Oldu

Bitlis Beyaza Büründü... Araçlar, Çocuk Parkları, Yollar Görünmez Oldu

37 dakika önce

Bitlis beyaza büründü.

Bitlis beyaza büründü... Araçlar, çocuk parkları, yollar görünmez oldu

BİTLİS - Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 167 köy yolu ulaşıma kapanırken, parklardaki çardaklar ise karın ağırlığına dayanamayarak yıkıldı.
Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, dün itibari ile 297 köy yolunun kapalı olduğunu belirtti. Yürütülen çalışmalar şu an itibariyle 167 köy yolunun tek kapalı olduğunu ifade eden Kurtkan, yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.
Kar nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte, belediye ve karayolları ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Havanın açmasıyla birlikte vatandaşlar da ellerine kürekleri alarak hem evlerinin önünü hem de arabalarını kar esaretinden kurtarmak için çalışıyorlar.
Karın ağırlığına dayanamayan parklardaki çardaklar yıkılırken, bazı hayvan sever vatandaşlar ise, sokak hayvanlarını düşünerek kap içerisinde sokağa süt bırakıyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:19 Kaynak: İHA

Kar, Bitlis, Genel
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