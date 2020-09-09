BİTLİS Bitlis'te domatesten 230 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor - Son Dakika

Bitlis'te domatesten 230 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, bu yıl yapılan domates hasadında 23 bin dekarlık alanda 200 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, hasadına başlanan domateslerin kentin ekonomisine yıllık 230 milyon lira girdi beklediklerini söyledi.

Van Gölü kıyısında bulunduğu için mikrokilima özelliği taşıyan bölgede yapılan domates üretimi, çiftçinin yüzünü güldürüyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılan domates üretiminde çiftçiler, ürettikleri domateslerin kilosonu 1 lira 25 kuruştan satıyor. 23 bin dekarlık alanda 200 bin ton üretim elde edilmesi beklenirken, domates hasadını yerinde incelemek üzere Tatvan ilçesine gelen Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, yılın ilk hasadı olan domates tarlalarında hem hasat yaptı hem de incelemelerde bulundu.

'SOFRALIK DOMATES ÜRETİMİNDE BÖLGEDE BİRİNCİ SIRADIYIZ'

Yetiştirilen domatesin verimli olduğunu ve bu yıl yaklaşık 200 bin ton rekolte beklediklerini anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Bölgede domates üretiminde Bitlis, birinci sırada yer alıyor. İlimizde yaklaşık olarak bir ay önce başlayan domates hasadı çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bundan sonraki süreçte hasadımız iki ay daha devam edecek. Sahada yaptığımız gözlemler sonucunda çok şükür 2020 yılı rekoltemiz çok iyi görünüyor. Bu yıl 23 bin dekar alanda domates üretimi gerçekleştirildi. Bu seneki rekolte beklentimiz 200 bin ton civarındadır. Bu hasadın ilimize ekonomik olarak katkısının ise yaklaşık 230 milyon TL olmasını bekliyoruz. Sofralık tipi domateslerimizin Türkiye'nin 30 iline pazarlaması yapılmaktadır. Bitlis, bazı stratejik ürünlerde bölgede ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok önemli bir yere sahiptir. Sofralık domates üretiminde Doğu Anadolu Bölgesi'nde birinci sıradayız. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Şanlıurfa'dan sonra ikinci sıradayız."

'PANDEMİ NEDENİYLE EKİLMEDİK BİR KARIŞ TOPRAK BIRAKMADIK'

Pandemi salgını nedeniyle Bitlis ve ilçelerinde ekilmedik bir karış toprak bırakmadıklarını söyleyen Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pandemi sürecinde sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanımızın talimatları, ilimizde sayın valimizin destekleri ile ekilmedik bir karış toprak bırakmadık. Ürettiğimiz domateslerin büyük bir kısmı sofralıktır. Ancak salçalık tipi domates üretimimiz de mevcuttur. Sofralık tipi domatesler pazarlandıktan sonra kalan sanayi tipi domatesleri, ilimizde de ilk defa olmak üzere kurutmalık domatese dönüştürmekteyiz. Bunun da pazarı Ege Bölgesi'nde. Yani Aydın ve İzmir illerine yapılmaktadır. Kurutmalık domates ilimizde ilk kez yapılmaktadır. Şu anda 450 dekarlık alanın 250 dekarında kurutmalık domates üretimi mevcuttur. Kontrollerini yaptık. Dekara verimi 15 ton civarındadır. Çiftçimizin üretmiş olduğu bin 800 ton kurutmalık domatesin yaklaşık olarak 140 tonu torbalanıp, pazara hazır hale getirilecek. Kurutmalık domates ülkemizde son zamanlarda önemli bir sektör olmaya başladı. Özellikle Amerika ve Avrupa kıtasına ülkemizden gönderilmektedir. Kurutmalık domatesin yüzde 95'i dışarıya ihraç edilmektedir. Geri kalanı ise iç pazarda tüketilmektedir."