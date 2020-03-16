BİTLİS Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 5 sığınak bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel BİTLİS Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 5 sığınak bulundu - Son Dakika

BİTLİS Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 5 sığınak bulundu

11 dakika önce

Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 5 sığınak bulunduBİTLİS kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak kullanılmaz hale getirildi.

Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 5 sığınak bulundu

BİTLİS kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak kullanılmaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen 'Şehit GK Sedat AKTAŞ 2020-05' adlı operasyonda, bölücü terör örgütünün kullandığı 5 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda 300 metre su hortumu, 30 çeşitli ebatta pil, 30 kilogram toz deterjan, 1 ısıtıcı, 1 el feneri, 1 battaniye, 4 jelikan bidon ve muhtelif miktarda sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlara el konulurken, diğer malzemeler sığınakla birlikte imha edildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

BİTLİS Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 5 sığınak bulundu

Bitlis, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:55 Kaynak: DHA
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