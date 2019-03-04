Bitlis'de Eğitime Kar Engeli (3)
59 dakika önce
HAKKARİ'DE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİHakkari'de dünden beri aralıklarla yağan yoğun kar yağışı nedeniyle, 9 köy ve 30 mezrada ulaşım sağlanamıyor.
HAKKARİ'DE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ Hakkari
'de dünden beri aralıklarla yağan yoğun kar yağışı nedeniyle, 9 köy ve 30 mezrada ulaşım sağlanamıyor. Kar
kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştığı kentte, taşımalı eğitim kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullara eğitime bugün için bir gün süreyle ara verildi.
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:23 Kaynak: DHA
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