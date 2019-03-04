Bitlis'de Eğitime Kar Engeli (3)

HAKKARİ'DE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİHakkari'de dünden beri aralıklarla yağan yoğun kar yağışı nedeniyle, 9 köy ve 30 mezrada ulaşım sağlanamıyor.

HAKKARİ'DE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ



Hakkari'de dünden beri aralıklarla yağan yoğun kar yağışı nedeniyle, 9 köy ve 30 mezrada ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştığı kentte, taşımalı eğitim kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullara eğitime bugün için bir gün süreyle ara verildi.



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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