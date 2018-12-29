Son Dakika Haberleri: Bitlis Devlet Hastanesinde Yangın Tatbikatı

Bitlis Devlet Hastanesinde Yangın Tatbikatı

38 dakika önce

Bitlis Devlet Hastanesinde, 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Bitlis Devlet Hastanesinde, 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği ekipler, bazı hastalara müdahale ederek tahliye etti.

Hastane Başhekim Yardımcısı Onur Çağdaş Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede oluşabilecek afet ve yangın durumlarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla tatbikat yaptıklarını söyledi.

Senaryo gereği hastanenin üçüncü katında çıkan bir yangında yapılması gerekenleri devreye soktuklarını aktaran Arıkan, tatbikatın başarılı geçtiğini belirtti.

AFET Koordinasyon Başkanı Ahmet Bahadır Şen de hastanede olası yangın durumunda personellerin hastaları nasıl tahliye edileceğini canlandırdıklarını anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:05 Kaynak: AA

Sağlık
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