Son Dakika Haberleri: Bitlis Donmak Üzereyken Bulduğu Yaralı Kargayı Bir Gece Evinde Misafir Etti

Bitlis Donmak Üzereyken Bulduğu Yaralı Kargayı Bir Gece Evinde Misafir Etti

1 saat önce

Bitlis'te oturan Özcan Ciriş, donmak üzereyken bulduğu yaralı kargayı, bir gece evinde misafir ettikten sonra, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

Bitlis Donmak Üzereyken Bulduğu Yaralı Kargayı Bir Gece Evinde Misafir Etti, System.String[]
Bitlis'te oturan Özcan Ciriş, donmak üzereyken bulduğu yaralı kargayı, bir gece evinde misafir ettikten sonra, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Bitlis'in TOKİ Mevkii'nde yaşayan Özcan Çiriş, dün akşam evine giderken donmak üzere olan kargayı gördü. Kanadı kırık olan yaralı kargayı alıp evine götürdü. Yarasına pansuman yaptığı kargayı cevizle besleyen Ciriş, sabah ise Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne götürerek, teslim etti. Çiriş, Evime giderken çırpınan ve donmak üzere olan bir karga gördüm. Biraz yaklaşınca kanadının kırık olduğunu fark ettim. Akşam olduğu için evime getirip, besledim. Sabah ise Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim ettim. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkilileri de yaralı karganın, tedavi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne gönderileceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:46 Kaynak: DHA

Sabah, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bitlis, Güncel
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