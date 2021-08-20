Bitlis'e 2 vali yardımcısı ve 3 kaymakamın görev yeri değişti - Son Dakika

Bitlis'e 2 vali yardımcısı ve 3 kaymakamın görev yeri değişti

Bitlis'e 2 vali yardımcısı ve 3 kaymakam, çıkan yeni kararnameyle görev yerleri değişti.

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