Bitlis'e 31. Vergi Haftası etkinlikleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'e 31. Vergi Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Bitlis'e 31. Vergi Haftası etkinlikleri

6 saat önce

31. Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Ferit Özçelik, kurum personeliyle birlikte, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ı makamında ziyaret etti.

Bitlis'e 31. Vergi Haftası etkinlikleri, System.String[]

31. Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Ferit Özçelik, kurum personeliyle birlikte, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ı makamında ziyaret etti.


24 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Ferit Özçelik ve personeli çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bitlis'teki vergi tahsilatı ve diğer işlemler hakkında bilgi veren Defterdar Ferit Özçelik, Vergi Haftası dolayısıyla hizmetlerin daha verimli yapılabilmesi için verginin öneminden bahsederek, vergi bilincinin çocuklara ve vatandaşlara aktarılması gerektiğini söyledi. Defterdar Ferit Özçelik, gelir idaresini daha iyi tanıtabilmek, mükellef ile devlet arasındaki kaynaşmayı sağlamak adına her yıl Vergi Haftası etkinlikleri düzenlediklerini ve bu etkinlikler vesilesiyle mükellefleri vergi konusunda bilinçlendirdiklerini belirtti.


Konuklarının 31. Vergi Haftası'nı kutlayan ve ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, toplumda vergi bilincinin geliştirilmesine yönelik tüm çalışmalara destek olacağını, ödenen vergilerin vatandaşa hizmet olarak geri döndüğünü belirterek, Bitlis'in bu konuda oldukça duyarlı ve hassas olduğunu kaydetti. - BİTLİS

Nesrullah Tanğlay, Vergi Haftası, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı Atakan Kayalar hakkında çirkin ifadeler kullanan Erkan Naldemirci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı MSB: Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 19:12:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'e 31. Vergi Haftası etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]