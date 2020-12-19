Bitlis'e kar yağmayınca kayakçılar Nemrut'a çıktı - Son Dakika

Bitlis'e kar yağmayınca kayakçılar Nemrut'a çıktı

19.12.2020 08:46
Bitlis'e kar yağmayınca kayakçılar Nemrut'a çıktı, System.String[]

BİTLİS'te kent merkezine bu yıl kar yağmayınca kayakçılar çalışmalarını, 2 bin 500 rakımlı Türkiye'nin en büyük krater dağı olan Nemrut Dağı'nda yapmaya başladı.

BİTLİS'te kent merkezine bu yıl kar yağmayınca kayakçılar çalışmalarını, 2 bin 500 rakımlı Türkiye'nin en büyük krater dağı olan Nemrut Dağı'nda yapmaya başladı. Kayakçılar, Nemrut Dağı'nda 10 santimetrelik karda yarışlara hazırlanıyorlar.

Çetin geçen kış aylarıyla bilinen Bitlis'te henüz karın yağmaması üzerine antrenman yapmak isteyen kayakçılar, kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Nemrut Dağı'nı tercih ediyor. Kar yağışının sadece Nemrut Dağı'nda olması nedeniyle burayı tercih ettiklerini belirten kayakçılar, yüksek rakımın bu spor için en ideal ortam olduğunu, bunun da başarıya yansıdığını belirtiyor. Kayaklı Koşu Antrenörü Sedat Doymaz, yeni ve eski 50 sporcu ile birlikte çalıştıkları bu ortamın kayakçılar için verimli olduğunu belirterek, pandemi döneminde sıkıntılı günler geçirdiklerini, buna rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Her yıl bu dönemde kent merkezine yakın bölgelerde çalışma yaptıklarını, ancak bu yıl kar yağmadığı için Bitlis sınırları içerisinde bulunan Nemrut Krater Dağı'nda çalışmalarını çift antrenmanla sürdüren kayakçılar, bir an önce karın yağması için de dua ediyorlar.Sabah ve öğlenden sonra farklı gruplarla çalışmalarını sürdürdüklerin anlatan Kayaklı Koşu Antrenörü Sedat Doymaz, antrenman yaparken, eşsiz bir manzara sunan Nemrut Krater Gölü ile Van Gölü'nün de tadını çıkardıklarını söyledi. Doymaz, "Bu yıl kar yönünden kurak bir dönem geçiriyoruz. Aralık ayı sonuna geldiğimiz bugünlerde kent merkezinde halen kar yok. Buna rağmen bizler Nemrut Krater Dağı'na çıkarak çalışmalarımızı burada sürdürüyoruz. Burada kar var. Doğa güzelliği de var. Bir tarafta Nemrut Krater Gölü, diğer tarafta Van Gölü. Bizlerde her gün buraya gelerek çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Doymaz, geçen yıl Nemrut'taki çalışmalarını kısa kestiklerini, nedeninin ise kent merkezine karın erken yağması olduğunu da ifade ederek, "Bu yıl Nemrut'ta uzun bir zamandan beridir çalışma yapıyoruz. Bunun tek nedeni karın kent merkezinde olmaması. İnşallah en kısa sürede kent merkezine de kar yağar. Burada Türkiye Kayak Federasyonunun 2020-2021 yarış takviminde yer alan yarışlara hazırlanıyoruz. 50'nin üzerinde sporcumuz var. Bunların bir kısmını sabah, diğer kısmını ise öğlenden sonraki çalışmalara getiriyoruz.  Sporcularımızın devamlılığı iyi. Sürekli antrenmanlarımıza geliyorlar. Bu bizi de memnun ediyor. İnşallah katılacağımız yarışlarda derece elde ederiz. "diye konuştu.


- Bitlis
Bitlis'e kar yağmayınca kayakçılar Nemrut'a çıktı
Bitlis'e kar yağmayınca kayakçılar Nemrut'a çıktı
Bitlis'e kar yağmayınca kayakçılar Nemrut'a çıktı
Bitlis'e kar yağmayınca kayakçılar Nemrut'a çıktı
Bitlis'e kar yağmayınca kayakçılar Nemrut'a çıktı
Bitlis'e kar yağmayınca kayakçılar Nemrut'a çıktı
Bitlis'e kar yağmayınca kayakçılar Nemrut'a çıktı
Bitlis'e kar yağmayınca kayakçılar Nemrut'a çıktı
Bitlis'e kar yağmayınca kayakçılar Nemrut'a çıktı
Bitlis'e kar yağmayınca kayakçılar Nemrut'a çıktı
Bitlis'e kar yağmayınca kayakçılar Nemrut'a çıktı
Bitlis'e kar yağmayınca kayakçılar Nemrut'a çıktı
Bitlis'e kar yağmayınca kayakçılar Nemrut'a çıktı
Bitlis'e kar yağmayınca kayakçılar Nemrut'a çıktı
Bitlis'e kar yağmayınca kayakçılar Nemrut'a çıktı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'e kar yağmayınca kayakçılar Nemrut'a çıktı - Son Dakika


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