Bitlis'e mevsimin ilk karı yağdı

BİTLİS'te dün geceden itibaren devam eden yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mevsimin ilk karı sokakları beyaza bürüdü.

Kentte dün gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Rahva bölgesinde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağan kar, sonbahar renklerine bürünen ağaçların üzerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Beyaz örtü ile kaplanan sokaklardaki araçlar da karın alında kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların yağmur ve kar şeklinde gün boyu devam edeceğini, akşam saatlerinden sonra bölgeyi terk edeceğini açıkladı. Yetkililer özellikle sürücüleri, dikkatli olmaları yönünde uyardı.