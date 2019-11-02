Bitlis'e mevsimin ilk karı yağdı

BİTLİS - Bitlis'te dün geceden beri devam eden yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Mevsimin ilk karı sokaklarda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle Rahva bölgesinde etkili olan yılın ilk kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, sonbahar renklerine bürünen ağaçların üzerinde de kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Beyaz örtü ile kaplanan sokaklardaki araçlar da karın altında kaldı.

Meteoroloji yetkilileri yağışların yağmur ve kar şeklinde gün boyunca devam edeceğini, akşam saatlerinden sonra da bölgeyi terk edeceğini açıkladı. Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarında artış yaşanmasının beklendiği ifade edilirken, sürücülerin yağışlı bölgelerde dikkatli olmalarını istedi.