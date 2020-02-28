Bitlis'e şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'e şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika

Bitlis'e şehit ateşi düştü (2)

6 saat önce

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADISuriye'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş (23), memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bitlis'e şehit ateşi düştü (2), System.String[]

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş (23), memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un cenazesi, akşam saatlerinde memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesine getirildi. Şehit Güven için ilçenin Kapalı Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Eren Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İlçe kaymakamları, kurum amirleri, polis, asker, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Güven'in Türk bayrağına sarılı cenazenin spor solunana getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehidin özgeçmişi okunup cenaze namazı kılındı.

KÜRTÇE AĞIT YAKTILAR

Törene katılan şehit Güven'in 4 aylık hamile eşi Gurbet, annesi Barika ve babası Aydın Güven Kürtçe ağıt yakıp, gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta durabilen baba Aydın Güven sandalyeye oturtulurken, eşi ve annesi de kadın komutanlar teselli etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi yakınlarının tabuta sarılması nedeniyle güçlükle törenin yapıldığı salondan çıkarılırken, bu sırada gözyaşları sel oldu.

KÖYÜN İKİNCİ ŞEHİDİ

Buradaki törenin ardından şehit Kurtulmuş'un cenazesi ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Budaklı köyüne götürülerek, 2018 yılında İstanbul'da yaşanan helikopter kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın mezarının hemen yanı başında toprağa verildi.

Behçet DALMAZ- Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/GÜROYMAK/BİTLİS,


Güroymak, Bitlis, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'ye acil olarak Suriye'de istihbarat ve ekipman desteği vermenin yollarını arıyoruz
İdlib'deki hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır Suriye'de hareketli gece: TSK şok dalga saldırıları düzenledi Milyonlarca İstanbullu'nun beklediği gece vapuru uygulaması başladı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 04:03:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'e şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]