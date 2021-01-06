Bitlis'e tarımsal ve hayvansal ürünlerden 2,5 milyar TL girdi sağlandı - Son Dakika

Bitlis'e tarımsal ve hayvansal ürünlerden 2,5 milyar TL girdi sağlandı

06.01.2021 11:24

Bitlis'e tarımsal ve hayvansal ürünlerden 2,5 milyar TL girdi sağlandı Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, tarımsal ve hayvansal ürünlerden kentin ekonomisine 2,5 milyar TL girdi sağlandığını söyledi.

Bitlis'e tarımsal ve hayvansal ürünlerden 2,5 milyar TL girdi sağlandı

BİTLİS - Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, tarımsal ve hayvansal ürünlerden kentin ekonomisine 2,5 milyar TL girdi sağlandığını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, 2020 yılının hem dünya hem de ülkemiz için pandemiden dolayı talihsiz bir yıl yaşadığını ve bütün sektörlerde olduğu gibi tarım ve hayvancılığın da etkilediğini söyledi. Müdür Çelik, "Bitlis olarak, ülkemizde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Tarım ve Orman Bakanımızın ve Bitlis Valimizin özel talimatları ile ilimizde Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 356 kişilik personelimizle birlikte her zaman sahada olduk. Alın teri döken, toprakları yoğuran çiftçilerimiz üretsinler diye hep sahada olduk. Üretimde bulunan çiftçilerimizin seyahatlerini kolaylaştırdık. Bitlis'te tarım ve hayvancılıkta önemli üretimlerde bulunduk. Bitlis coğrafyası iklimi ile yüzde 96'nın üzerinde tarım ve hayvancılık şehridir. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz olarak 2019 yılına göre üretimimizi yüzde 10 oranında artırdık. Bitlis ilini ceviziyle, balıyla, patatesi ve domatesi ile bölgenin Çukurova'sı olarak görüyoruz. Çok güzel üretimlerimiz mevcuttur" dedi.

Çelik, Bitlis ilinde kuru fasulyenin katma değerli bir ürün olmaya başladığını belirterek, "2019 yılı rakamlarına göre, 88 bin dekar alanda yaklaşık 24 bin ton fasulye üretimi gerçekleştirdik. 2020 yılı rakamları da yüzde 10 artışla bu yılı kapattık. Kuru fasulye üretiminde Türkiye genelinde 4'ncü sırada yer alıyoruz. Patates üretiminde endüstriyel, sanayi tipi ve yemeklik anlamında Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerimizde üretimlerimiz devam etmektedir. 2020 yılında 50-55 bin dekar alanda 200 bin tona yakın patates ürettik. Üretilen patateslerin büyük bir kısmını Batı Anadolu illerine, bir kısmını da Irak pazarına ihraç ettik" ifadelerini kullandı.

Bitlis olarak sadece patates ve fasulye üretimi değil, bunların sertifikalı tohumluk üretiminde de önemli bir yerde olduklarını kaydeden Çelik, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin kuru fasulye sertifikalı tohum üretiminin yüzde 80'ini Bitlis olarak karşılıyoruz. Yaklaşık olarak 10 bin dekarlık alanda 3 bin 500 ton sertifikalı kuru fasulye tohumu üretiyoruz. Patateste de bu böyledir. Türkiye rakamlarına göre çok iyi yerdeyiz. Bu yıl 70 bin ton sertifikalı patates tohumu ürettik. Ülkenin değişik bölgelerine gönderdik. Şeker pancarında 23 bin dekarlık alanda 140 bin ton üretimimiz oldu. Domateste çok iyiyiz. Bitlis merkez, Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçesinde 23 bin dekarlık alanda toplamda 138 bin ton üretim gerçekleştirdik. Türkiye'de 17'nci sıradayız. Hububat üretiminde 340 bin dönümlük alanda 60-70 bin ton buğday üretimi gerçekleştirdik. 2021 yılında daha çok üretim sağlayacağız. Bitlis ili balı ve cevizi ile önde olan bir kentimizdir. Ceviz üretimimiz 2019 yılında 3 bin 200 ton idi. Bu yıl ceviz üretiminde 5 bin tona ulaştık. Bal üretimimiz Bitlis'in içinde barındırdığı endemik bitkileri ile tabiattaki şifayı kovanlara taşıdık. 3 bin 200 ton bal üretimimiz vardı. 2020 yılında 4 bin tona ulaşacağız. Türkiye genelinde karakovan bal üretiminde Siirt'ten sonra ikinci sıradayız. Bitlis ilimiz 1 milyon 334 bin dekar mera varlığı ile 120 bin adet büyükbaş, 800 bin adet küçükbaş hayvan varlığı ve özelden 11 bin adet manda varlığı ile önemli bir hayvancılık merkezidir. Bitlis'te her yıl 140 bin tona yakın süt üretimimiz mevcuttur. 10 bin tonda kırımız et üretiyoruz. Bitlis ilinde hayvansal üretim, bitkisel üretim, su ürünleri anlamında elde ettiği üretim değerimiz 2.3 milyon TL'dir."

Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, çiftçilere yönelik projelerin 2020 yılında da devam ettiğini belirterek, "2020 yılında çiftçilerimizle birlikte sahada olmak için Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak uyguladığımız bazı projelerimiz oldu. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında Bitlis genelinde 26 adet tarımsal tesis projesini hayata geçirdik. Çiftçilerimize boş arazi kalmaması adına 10 ton yonca tohuma alarak dağıttık. Yeni alanlar oluşturmak adına 6 bin 250 kilogram sertifikalı kuru fasulye tohumu dağıttık. Hizan ve Mutki ilçelerimizdeki menengiç ağaçlarının fıstığa dönüştürülmesi projesi kapsamında 30 bin adet fıstık aşısı yaptık. 5 bin adet meyve vermeyen ceviz ağacını aşılayarak verim vermelerini sağladık. 2 adet kapama fıstık bahçesi yaptık. 98 çiftçimize yüzde 40 hibeli bin adet süt ineği dağıtıyoruz. Ayrıca 2021 yılında müdürlüğümüz tarafından uygulanacak birçok projemiz de var. Suni tohumlama, ceviz fidanı dağıtımı, kuru fasulye tohumu dağıtımı, fıstık aşılama, makine ekipman alımı ve manda ıslah projelerimiz 2021 yılında da devam edecek" şeklinde konuştu.

Bitlis'e tarımsal ve hayvansal ürünlerden 2,5 milyar TL girdi sağlandı
Bitlis'e tarımsal ve hayvansal ürünlerden 2,5 milyar TL girdi sağlandı
Bitlis'e tarımsal ve hayvansal ürünlerden 2,5 milyar TL girdi sağlandı
Bitlis'e tarımsal ve hayvansal ürünlerden 2,5 milyar TL girdi sağlandı
Bitlis'e tarımsal ve hayvansal ürünlerden 2,5 milyar TL girdi sağlandı
Bitlis'e tarımsal ve hayvansal ürünlerden 2,5 milyar TL girdi sağlandı
Bitlis'e tarımsal ve hayvansal ürünlerden 2,5 milyar TL girdi sağlandı
Bitlis'e tarımsal ve hayvansal ürünlerden 2,5 milyar TL girdi sağlandı
Bitlis'e tarımsal ve hayvansal ürünlerden 2,5 milyar TL girdi sağlandı
Bitlis'e tarımsal ve hayvansal ürünlerden 2,5 milyar TL girdi sağlandı
Bitlis'e tarımsal ve hayvansal ürünlerden 2,5 milyar TL girdi sağlandı

Türk Lirası, Türkiye, Bitlis, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bitlis'e tarımsal ve hayvansal ürünlerden 2,5 milyar TL girdi sağlandı - Son Dakika Ekonomi


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