Bitlis'e yolcu otobüsü 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te jandarma ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsü içerisinde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Tatvan Küçüksu Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir yolcu otobüsü içerisinde yapılan aramada; 1 kilo 39 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olay ile ilgili K.Y. isimli şüpheli şahsın ifadesinin alınmasına müteakip şahıs tutuklanarak Bitlis E tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak maksadıyla, uyuşturucu madde türevlerinin ticaretini yapan veya sosyal medya aracılığı ile alenen özendiren şahıslarla, yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteği ile kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - BİTLİS