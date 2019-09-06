Son Dakika Haberleri: Bitlis elektriği kesilen belediye, vedaş binasını mühürledi
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Bitlis elektriği kesilen belediye, vedaş binasını mühürledi

1 saat önce

Elektriği kesilen Belediye, VEDAŞ binasını mühürlediBitlis'in Tatvan Belediyesi'nin su depolarının elektriği, borcu nedeniyle Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından kesildi.

Elektriği kesilen Belediye, VEDAŞ binasını mühürledi

Bitlis'in Tatvan Belediyesi'nin su depolarının elektriği, borcu nedeniyle Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından kesildi. Bunun üzerine VEDAŞ'ın hizmet binası da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince mühürlendi.

Bitlis'in Van Gölü kıyısında bulunan Tatvan ilçesinin içme suyunu karşılayan ana deponun elektriği, dün VEDAŞ tarafından borç nedeniyle kesildi. İlçe merkezinin büyük bölümü susuz kalırken, Tatvan Belediyesi de İşletme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Doğan Sokak'taki VEDAŞ'ın hizmet binasını ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürledi. Bu sabah VEDAŞ'ın Tatvan şubesine gelenler, kapının mühürlü olması nedeniyle dönmek zorunda kaldı.

Konuyla ilgili Vangölü Dağıtım A.Ş. yetkilileri, konuyla ilgili henüz açıklama yapmazken, Tatvan Belediyesi'nden şu açıklama yapıldı

Bilindiği üzere son günlerde ilçe geneline sık sık su kesintileri yaşanmaktadır. Yaşanan kesintilerin küçük ve lokal bir kısmının sebebi belediyemiz tarafından yürütülen altyapı çalışmaları ve doğalgaz şirketi tarafından yürütülen şebeke çalışmaları olmakla beraber uzun süreli su kesintilerinin sebebi ne yazık ki su depolarının elektriğinin kesilmesidir. Bilindiği üzere kentimizin su ihtiyacının büyük bir kısmı ana depo olan Kırkbulak su deposu tarafından karşılanmaktadır. Bu su depomuzun ve diğer depolarımızın elektriği Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından 'borç' bahane edilerek sürekli kesilmektedir. Yine nakit ödemelerimizin yanı sıra Güneş Enerji Santralimizden (GES) şebekeye verilen enerji tutarında borçtan mahsup yapılmaktadır. Düzenli ödeme yapmamıza rağmen özellikle su depolarımızın elektriğinin kesilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. VEDAŞ'ın bu uygulaması halkımızın en temel hakkı olan temiz su hizmeti alma hakkının kesintiye uğramasına ve halkımızın mağduriyet yaşamasına sebebiyet vermektedir. Öte yandan elektrik kesintisi yüzünden hastaneler ve itfaiye gibi kritik hizmet yürüten birimlerinde su sıkıntısı yaşamasına sebebiyet vermektedir. Şuan itibariyle su depolarımızın ve belediye hizmet binalarımızın elektrikleri kesilmiş durumdadır. Bu hukuksuz uygulama neticesinde halkımız mağdur edilmektedir. Su depolarına jeneratörlerle enerji vererek mağduriyeti en aza indirmeye çalışırken konuyla ilgili gerekli hukuki girişimleri de başlatmış bulunmaktayız.

Tatvan Belediyesi, Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:41 Kaynak: DHA
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