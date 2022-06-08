Bitlis Eren Üniversitesi "1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" başladı - Son Dakika
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Bitlis Eren Üniversitesi "1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" başladı

08.06.2022 13:56

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunca (MYO) düzenlenen "1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" başladı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunca (MYO) düzenlenen "1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" başladı.

BEÜ Merkezi Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan sempozyum, iki gün sürecek.

Sempozyumda konuşan Vali Oktay Çağatay, yaklaşık 4 yıldır Bitlis'te görev yaptığını, binlerce yıllık tarihe sahip bir şehirde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

"Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan o kötü günleri geride bıraktıktan sonra Allah'a şükürler olsun ilimizin sosyo kültürel ve ekonomik kalkınması açısında muazzam faaliyet yürütüyoruz." diyen Çağatay, şöyle konuştu:

"Sahip olduğu tarihi güzellikleri meydana çıkararak ve turizm potansiyelini ortaya koyarak, Bitlis'imizi Türkiye'ye ve dünyaya tanıtıyoruz. Önümüzdeki günlerde milyonlarca ziyaretçiyi Bitlis'te ağırlamanın beklentisi içindeyiz. Bir başka açıdan da Bitlis ciddi anlamda genç nüfusa sahip. Yaş ortalaması 23. Bu istihdamın altyapısı anlamına geliyor. İstihdam açığını hisseden bütün yatırımcıları Bitlis'te son dönemlerde ağırlıyoruz. Bu manada özellikle bulunduğumuz bölgeler harika bir altyapı. İstihdamın altyapısı oluşuyor. Bunlar çok güzel şeyler. Önümüzdeki zaman içinde Bitlis'imizin bir yıldız gibi parladığını göreceğiz, görüyoruz."

Toplumların, milletlerin, devletlerin gelişiminin sadece ekonomik, alt ve üst yapıyla ifade edilemeyeceğini belirten Çağatay, "Sosyal, kültürel, bilimsel manada, bu faaliyetlerimizi taçlandırmazsak eksik kalırız. Bunu fark ediyoruz. Bunu aşmak için de yoğun çaba içindeyiz. Bu manada üniversitemize teşekkür ediyorum." dedi.

BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı ise bilim insanlarını kentte ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek, "Sosyal Bilimler Kongresi'nde 27 oturumda 107 bildiri sunulacak. Bu faaliyetlerin bilime katkı sunacağını umut ediyorum. Kongrenin başarılı geçmesini diliyorum." diye konuştu.

Sempozyuma, akademisyenler, bazı kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı
Bitlis Eren Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı
Bitlis Eren Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı
Bitlis Eren Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı

YORUMLAR
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Uluslararası bilim insanları, biyoçeşitlilik bilim müzesinde araştırma yapacak Uluslararası bilim insanları, biyoçeşitlilik bilim müzesinde araştırma yapacak
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis Eren Üniversitesi '1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi' başladı - Son Dakika

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