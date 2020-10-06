Bitlis Eren Üniversitesi her pazartesi Bitlis TV ekranında olacak - Son Dakika

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), her pazartesi Bitlis TV ekranında yer alacak.

BEÜ'den yapılan açıklamada, üniversite ile Bitlis TV arasındaki iş birliğiyle her pazartesi "Üniversite Konuşuyor" programının yapılacağı belirtildi.

Bu sayede BEÜ'nün akademisyen ve öğrencilerinin, Bitlis TV ekranında olacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemiz, ulusal ve bölgesel yayın yapan ilimizin televizyonu Bitlis TV'yi desteklemek ve üniversitemiz tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Bitlis TV ile işbirliği yaptı. Bu iş birliğiyle Bitlis TV'de her hafta 'Üniversite Konuşuyor' adlı program yapılacak. Pazartesi akşamları saat 20.00'de yapılacak programda üniversitemizin akademisyen ve öğrencileri seyirciyle buluşacak. Yaklaşık 2 saat sürecek programın moderatörlüğünü Bitlis TV Haber Müdürü Ahmet Karadağ yapacak. Bu iş birliğinde üniversitemiz adına Öğretim Üyesi Funda Mastar Kara aktif rol üstlenecek."

Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, böyle bir iş birliğinin yapılmasının Bitlis TV'nin yanı sıra il ve üniversite açısından faydalı olacağını belirterek, hayırlı olması dileğinde bulundu.