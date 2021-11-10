Üye Girişi
Bitlis Eren Üniversitesi'nde "Eren Bursu" bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

Bitlis Eren Üniversitesi'nde "Eren Bursu" bilgilendirme toplantısı

10.11.2021 16:59
Bitlis Eren Üniversitesi'nde

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve Eren Holding iş birliğiyle öğrencilere verilen "Eren Bursu" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve Eren Holding iş birliğiyle öğrencilere verilen "Eren Bursu" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Eren Holding ailesinin Bitlis için çok değerli olduğunu belirtti.

Özel ve devlet üniversitelerinde verilen bursların geçen yıldan beri BEÜ'de verilen burs kadar geniş kapsamlı olmadığını belirten Elmastaş, şöyle konuştu:

"Bu burs bu yıl genişletilip verilmeseydi ve bazı bölümlerimiz 10 öğrencinin altında kalsaydı kapanacaktı. Dolayısıyla bazı program ve bölümlerimizin devam etmesi bu burs sayesinde oldu. Bu bizim ve üniversitemiz için önemli. Öğrenci sayımız 8 bin 800'den 10 bin 500 civarına çıktı. Bu veya başka alternatif burslarla bunu artıracağız. Bitlisli iş insanı Şerif Kanık da burs vermeyi düşünüyor. Bu burslar öğrencilerimize destek oluyor. Öğrenci sayımızı ve öğrenci kalitemizi de artırıyor. Bu desteklerinden dolayı başta Ahmet Eren olmak üzere Eren Holding ailesine teşekkür ediyorum."

Geçen yıl Eren Holding'in öğrencilere verdiği bursun protokolünü bu yıl revize ederek sayı ve miktarda artış sağladıklarını kaydeden Elmastaş, bursun bazı bölümlerde ilk 10'a, bazı bölümlerde ise ilk 20'ye kadar genişletildiğini aktardı.

Eren Holding Bitlis Temsilcisi Metin Kazaz ise Eren ailesinin, 2004'de Diyarbakır'daki uçak kazasında Nurullah Eren'i kaybetmesinin ardından yardımların yanı sıra kentte eğitim yatırımlarına başladığını söyledi.

"Bitlis'te nereye baksanız Eren Holding ailesinin yatırımlarını görürsünüz. Bunlardan en önemlisi burslardır." diyen Kazaz, "2004'de ilk önce Nurullah Eren Anadolu Lisesi'nde okuyan 30 öğrenciye burs verildi. O zaman kız öğrenci sayısı azdı ama şimdi aileler ve veliler kızlarının okumasını istiyor. Ahmet Eren'de bey de buna önem veriyor. Dolayısıyla Eren ailesinin yaptırdığı okullarda okuyan kız öğrencilerimize 350, erkek öğrencilere 275 lira burs veriliyor. En güzeli geçen yıl vermeye başladığımız bu bursla üniversitemizi tercih eden öğrencilere burs imkanı sağlamak olacak." diye konuştu.

Toplantıya, akademisyenler ile burs alan öğrenciler katıldı.

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Eren Üniversitesi, Eren Holding, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis Eren Üniversitesi'nde 'Eren Bursu' bilgilendirme toplantısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Öğrenci servisinden düşen hostes, hayatını kaybetti 18:02 Öğrenci servisinden düşen hostes, hayatını kaybetti 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı 17:45 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis 17:31 Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis
İki otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı 17:26 İki otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim 17:23 Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü 16:46 Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü
Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu 16:02 Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! 14:51 Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu!

Son Dakika Haberleri
18:02 Öğrenci servisinden düşen hostes, hayatını kaybetti
17:50 Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar
17:45 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
17:38 Oyun oynayan kız çocuğunun Türk bayrağı sevgisi yürek ısıttı! O anlar kamerada
17:31 Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis
17:26 Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı
17:26 İki otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
17:24 Bomba transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor
16:48 Fenerbahçe'de bir kötü haber daha! Marcel Tisserand milli takım kadrosundan çıkarıldı
16:45 Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü
Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi         
18:06
Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar         
17:50
Oyun oynayan kız çocuğunun Türk bayrağı sevgisi yürek ısıttı! O anlar kamerada Oyun oynayan kız çocuğunun Türk bayrağı sevgisi yürek ısıttı! O anlar kamerada         
17:38
Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı         
17:27
Bomba transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor Bomba transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor         
17:25
"Karım 5 kiloluk salçayla ortadan kayboldu" diyen kocanın yalanı ortaya çıktı         
16:58
Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi         
16:22
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
DSÖ DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak         
14:41
Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''         
14:31
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Ahmet Hamdi Çamlı'nın Anıtkabir paylaşımı eleştirilerin hedefi oldu: Bir köşesinde de mescit olsaydı Ahmet Hamdi Çamlı'nın Anıtkabir paylaşımı eleştirilerin hedefi oldu: Bir köşesinde de mescit olsaydı         
11:48
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 18:11:32. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis Eren Üniversitesi'nde "Eren Bursu" bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement