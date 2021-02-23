Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş'a "hayırlı olsun" ziyaretleri - Son Dakika

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş'a "hayırlı olsun" ziyaretleri

23.02.2021 18:57
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş'a

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

Rektör Elmastaş'ı makamında ziyaret eden Tanğlay, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Korkmaz da ziyaret ettiği Prof. Dr. Elmastaş'a yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Elmastaş da konuklarına teşekkür etti.

Nesrullah Tanğlay, Eren Üniversitesi, Bitlis, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş'a 'hayırlı olsun' ziyaretleri - Son Dakika


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