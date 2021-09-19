Üye Girişi
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEKMER'İ OLAN 6 ÜNİVERSİTEDEN BİRİ OLDU - Son Dakika

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEKMER'İ OLAN 6 ÜNİVERSİTEDEN BİRİ OLDU

19.09.2021 14:48

TÜRKİYE'de sadece 6 üniversitede kurulan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER), Bitlis Eren Üniversitesi'nde de hayata geçecek.

TÜRKİYE'de sadece 6 üniversitede kurulan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER), Bitlis Eren Üniversitesi'nde de hayata geçecek. Eylül ayı içerisinde açılması beklenen TEKMER, aynı zamanda Doğu Anadolu'da tek olma özelliğini taşıyor.

2,5 yıllık bir çalışma sonucu Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) ortaklığında hayata geçecek TEKMER, Bitlis'in ve bölgenin ekonomisine de ciddi katkı sağlayacak. Fikri olup parası olmayan işletmelerin yer alacağı TEKMER, Türkiye'de sadece 6 üniversitede bulunuyor. Bitlis Eren Üniversitesi'nde de kurulan merkezin Eylül ayı içerisinde açılması bekleniyor.

TEKMER'in hem AR-GE faaliyetlerini hem de mezun olma aşamasındaki Bitlis Eren Üniversitesi öğrencilerinin projelerini destekleyeceğini belirten İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Proje Koordinatörü Yusuf Çınar, "Bitlis Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Bitlis Eren Üniversitesi içerisinde kurulmuş bir anonim şirkettir. TEKMER, KOSGEB destekli bir kuruluştur. KOSGEB'in projelerini kullanma ve ARGE geliştirilmesi için üniversiteyle iş birliği yapması neticesinde ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 2 buçuk yıllık bir süre zarfında TEKMER, üniversitemiz bünyesinde kurulmuştur. Kısaca TEKMER ne dediğimizde, üniversite ile sanayinin iş birliğinin zirvesidir. Bu süreçten sonra Bitlisli girişimcilere hizmet edecektir. Burada hem AR-GE faaliyetleri hem de mezun olma aşamasındaki Bitlis Eren Üniversitesi öğrencilerinin projesinin hayata geçeceği bir sistem kurulmuştur. Doğu Anadolu'da tek olma özelliğine sahiptir. Bununla birlikte Türkiye'de bu hizmete sahip olan 6 üniversiteden biriyiz. Bu, Bitlisliler için çok büyük bir onurdur" dedi.

'BU YIL İÇİN 70 BAŞVURU BEKLEMEKTEYİZ'

TEKMER'in 6 ay içerisinde proje taleplerini almaya başlayacağını belirten Çınar, şunları söyledi:

"Bu yıl için 70 başvuru beklemekteyiz. 2021-2022 yılı içerisinde bu projelerin ARGE faaliyetlerinin sonucunda en az 3 patent başvurusu, aynı zamanda büyük firmaların yapacağı ARGE faaliyetleri sonucunda da 1 lisans başvurusu yapılmasını hedeflemekteyiz. Eylül ya da ekim ayı içerisinde TEKMER binamız tamamen faaliyete girmiş olacak. TEKMER 3 tema üzerine kuruludur. Bunlardan ilki yazılım, ikincisi nanoteknoloji, üçüncüsü yenilenebilir enerjidir. Bu 3 faaliyet aslında Bitlis'in gizli potansiyelini açığa çıkarma özelliğine sahip, çok önemli temalardır. Özellikle nanoteknolojiye baktığımız zaman, Bitlis Organize Sanayisi'nde tekstil fabrikalarının hızla arttığını görmekteyiz. Yenilenebilir enerjiye baktığımız zaman Nemrut krateri civarında çıkan sıcak sularımızdan rüzgar ve güneş enerjisine kadar tüm ekipmanın ARGE faaliyetlerinin yürütülmesi bağlamında yenilenebilir enerji çok önemlidir. Yazılım dediğimiz zaman üniversitemizin imkanları dahilinde hem üniversitenin bilgisayar mühendisliği hem de altyapısı ve ileri araştırma teknolojisi bu süreç içerisinde çok etkili olacağını düşünmekteyim."

'GİRİŞİMCİ SAYISI ARTACAKTIR'

Fikri olup parası olmayanlara KOSGEB aracılığıyla ciddi bir finansmanın sağlanacağını söyleyen Çınar, "Üniversitenin kuruluşundan bu yana en büyük sorun; şehirle bütünleşememesidir. Aslında TEKMER şehirle bütünleşme konusunda Bitlis'e hem çözüm hem projelerle ilerleme hem de fikri olup parası olmayanlara KOSGEB aracılığıyla ciddi bir finansmanı da beraberinde getirecektir. Bu da girişimcilerin sayısının artmasına sebep olacaktır. 5 yıl sonrası için öngörümüz; 100'ün üzerinde girişimcinin buradan mezun olmasıdır. Bu da ARGE üzerine çalışma yapan firmaların 30-40 katı diyebileceğiz. Bu doğrudan Bitlis ekonomisine bir girdi olarak düşülmelidir. İlerleyen süreçte de büyük şehirlere açılma, ithalat ve ihracat kısmının da TEKMER bünyesinde kontrol altına alınması veya yol gösterilmesi şirketlerin ömrünü uzatacak bir formüldür."

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEKMER'İ OLAN 6 ÜNİVERSİTEDEN BİRİ OLDU
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEKMER'İ OLAN 6 ÜNİVERSİTEDEN BİRİ OLDU
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEKMER'İ OLAN 6 ÜNİVERSİTEDEN BİRİ OLDU
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEKMER'İ OLAN 6 ÜNİVERSİTEDEN BİRİ OLDU

Araştırma Geliştirme, Eren Üniversitesi, Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEKMER'İ OLAN 6 ÜNİVERSİTEDEN BİRİ OLDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Terim'den tek değişiklik 14:57 Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Terim'den tek değişiklik 46'lık Ebru'dan makyajsız paylaşım! Takipçileri doğal haline bayıldı 14:50 46'lık Ebru'dan makyajsız paylaşım! Takipçileri doğal haline bayıldı New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın gerçekleşecek! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı da katılacak 14:42 New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın gerçekleşecek! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı da katılacak
MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti 14:31 MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti Hasan Kartal'dan, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme 14:27 Hasan Kartal'dan, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu 14:20 Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu
Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi 12:07 Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü 11:28 Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü

Son Dakika Haberleri
14:58 İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak
14:57 Fenerbahçe, Başakşehir maçına sayılı saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı
14:43 Damacanadan 30 santimetre uzunluğunda hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi
14:42 New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın gerçekleşecek! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı da katılacak
14:31 MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti
14:29 Tottenham tarihinin en golcü futbolcusu Jimmy Greaves, yaşamını yitirdi
14:28 ABD tahliye uçağının kanadından düşüp hayatını kaybeden Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını talep etti
14:26 Hasan Kartal'dan, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme
14:21 Manchester United'da taşlar yerinden oynadı! Solskjaer'in yerine Conte geliyor
14:20 Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
Fenerbahçe, Başakşehir maçına sayılı saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı Fenerbahçe, Başakşehir maçına sayılı saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı         
14:57
Damacanadan 30 santimetre uzunluğunda hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi Damacanadan 30 santimetre uzunluğunda hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi         
14:44
Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor         
14:33
ABD tahliye uçağının kanadından düşüp hayatını kaybeden Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını talep etti ABD tahliye uçağının kanadından düşüp hayatını kaybeden Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını talep etti         
14:28
Manchester United'da taşlar yerinden oynadı! Solskjaer'in yerine Conte geliyor Manchester United'da taşlar yerinden oynadı! Solskjaer'in yerine Conte geliyor         
14:22
Türkiye Dota 2 ve PES 21 milli takımı Espor Dünya Şampiyonası finallerinde Türkiye Dota 2 ve PES 21 milli takımı Espor Dünya Şampiyonası finallerinde         
12:53
Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı         
12:00
Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi         
11:18
Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar         
09:48
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu         
09:46
"Kalabalık yapmayalım" diyen doktor tekme tokat dayak yedi! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada         
09:35
ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var         
09:32
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi         
09:29
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 15:10:17. #1.12#
SON DAKİKA: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEKMER'İ OLAN 6 ÜNİVERSİTEDEN BİRİ OLDU - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement