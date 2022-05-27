Eren Üniversitesinde bahar şenlikleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Eren Üniversitesinde bahar şenlikleri başladı

27.05.2022 15:57

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) "Bahar Şenlikleri" ve üniversitenin kuruluşunun 15. yıl dönümü etkinlikleri başladı.

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) "Bahar Şenlikleri" ve üniversitenin kuruluşunun 15. yıl dönümü etkinlikleri başladı.

Valilik, Eren Holding, Belediye, Bitlis Tanıtma ve Eğitim Vakfının (BETAV) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde düzenlenen şenliklerin açılışında konuşan Vali Oktay Çağatay, BEÜ'nün 15. kuruluş yıl dönümünün Bitlis açısından gurur duyulacak bir durum olduğunu belirtti.

Eren ailesi ve BETAV'ın kentte eğitime büyük katkı sunduğunu dile getiren Çağatay şöyle konuştu:

"Hangi alana elimizi attıysak onlar elimizi tuttu. Bir istedik onlar 5 verdi. İlimize çok büyük bir fabrika yaptılar. Orada yüzlerce, binlerce işçinin çalıştığını göreceğiz. Bitlis olarak çok ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşadığımızı görüyoruz. Tarihi, turistik yapıyı ortaya çıkarıyoruz ve istihdam atağı yaşıyoruz. Sadece Rahva'da 10 binlerce, ilçelerde binlerce kişinin fabrikalarda ekmeğini kazanıp ülkenin ekonomisine ve üretimine katkıda bulunacağını göreceğiz."

Tarihi ve tabii yapıyı ortaya çıkararak binlerce turisti de kentte ağırlayacaklarını anlatan Çağatay, "Bu bizim için güzel ve gurur duyulacak bir şey. Bir şehrin gelmişliği sosyokültürel faaliyetlerin zenginliğiyle ölçülüyor. Bahar şenliklerinin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise BEÜ'nün bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok güzel işlere imza atacağına inandığını belirtti.

Eren ailesine ve BETAV'a katkılarından dolayı teşekkür eden Tanğlay, "Üniversitemizin yaptığı bu tür etkinlikler şehrimize renk katıyor. Eğitim çok önemli ama bir üniversitenin şehre ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda da katkısının olması gerekiyor. Üniversitenin kapılarını Bitlis halkına açtığı için Rektörümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da üniversitenin kuruluşunun 15. yıl dönümüne denk getirdikleri bahar şenliğinin 3 gün devam edeceğini aktardı.

Şenlikte çok güzel etkinliklerin yapılacağını anlatan Elmastaş, "Gençlerin talep ettiği sanatçılar gelerek konser verecek. Bu bahar şenliği bir ilki ifade ediyor. Önceden üniversitemizde kariyer günleri adı altında etkinlikler yapılmış. Biz kapsamını genişleterek geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Eren Holding Temsilcisi Metin Kazaz da BEÜ'nün fizik mekan, akademik personel ve öğrenci topluluğu olarak belli bir yere geldiğini kaydetti.

Halk oyunları gösterisinin ardından şenlik kapsamında açılan stantlar gezildiği programa, Emniyet Müdürü Celal Özcan, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, akademisyenler ile vatandaşlar katıldı.

Eren Üniversitesinde bahar şenlikleri başladı
Eren Üniversitesinde bahar şenlikleri başladı
Eren Üniversitesinde bahar şenlikleri başladı
Eren Üniversitesinde bahar şenlikleri başladı

YORUMLAR
500
Erzurum Teknik Üniversitesi 'Herkes İçin Engelsiz Bahar Şenliği' düzenledi Erzurum Teknik Üniversitesi 'Herkes İçin Engelsiz Bahar Şenliği' düzenledi Şeyh Edebali Üniversitesi 1. Bilim Şenliği başladı Şeyh Edebali Üniversitesi 1. Bilim Şenliği başladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eren Üniversitesinde bahar şenlikleri başladı - Son Dakika


Son Dakika
21:17 Tunceli'de kırmızı bültenle aranan tarihi eser bulundu!
21:16 Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi!
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 21:33:38. #1.12#
SON DAKİKA: Eren Üniversitesinde bahar şenlikleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement