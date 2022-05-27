Eren Üniversitesinde bahar şenlikleri başladı

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) "Bahar Şenlikleri" ve üniversitenin kuruluşunun 15. yıl dönümü etkinlikleri başladı.

Valilik, Eren Holding, Belediye, Bitlis Tanıtma ve Eğitim Vakfının (BETAV) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde düzenlenen şenliklerin açılışında konuşan Vali Oktay Çağatay, BEÜ'nün 15. kuruluş yıl dönümünün Bitlis açısından gurur duyulacak bir durum olduğunu belirtti.

Eren ailesi ve BETAV'ın kentte eğitime büyük katkı sunduğunu dile getiren Çağatay şöyle konuştu:

"Hangi alana elimizi attıysak onlar elimizi tuttu. Bir istedik onlar 5 verdi. İlimize çok büyük bir fabrika yaptılar. Orada yüzlerce, binlerce işçinin çalıştığını göreceğiz. Bitlis olarak çok ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşadığımızı görüyoruz. Tarihi, turistik yapıyı ortaya çıkarıyoruz ve istihdam atağı yaşıyoruz. Sadece Rahva'da 10 binlerce, ilçelerde binlerce kişinin fabrikalarda ekmeğini kazanıp ülkenin ekonomisine ve üretimine katkıda bulunacağını göreceğiz."

Tarihi ve tabii yapıyı ortaya çıkararak binlerce turisti de kentte ağırlayacaklarını anlatan Çağatay, "Bu bizim için güzel ve gurur duyulacak bir şey. Bir şehrin gelmişliği sosyokültürel faaliyetlerin zenginliğiyle ölçülüyor. Bahar şenliklerinin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise BEÜ'nün bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok güzel işlere imza atacağına inandığını belirtti.

Eren ailesine ve BETAV'a katkılarından dolayı teşekkür eden Tanğlay, "Üniversitemizin yaptığı bu tür etkinlikler şehrimize renk katıyor. Eğitim çok önemli ama bir üniversitenin şehre ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda da katkısının olması gerekiyor. Üniversitenin kapılarını Bitlis halkına açtığı için Rektörümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da üniversitenin kuruluşunun 15. yıl dönümüne denk getirdikleri bahar şenliğinin 3 gün devam edeceğini aktardı.

Şenlikte çok güzel etkinliklerin yapılacağını anlatan Elmastaş, "Gençlerin talep ettiği sanatçılar gelerek konser verecek. Bu bahar şenliği bir ilki ifade ediyor. Önceden üniversitemizde kariyer günleri adı altında etkinlikler yapılmış. Biz kapsamını genişleterek geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Eren Holding Temsilcisi Metin Kazaz da BEÜ'nün fizik mekan, akademik personel ve öğrenci topluluğu olarak belli bir yere geldiğini kaydetti.

Halk oyunları gösterisinin ardından şenlik kapsamında açılan stantlar gezildiği programa, Emniyet Müdürü Celal Özcan, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, akademisyenler ile vatandaşlar katıldı.