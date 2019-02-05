Son Dakika Haberleri: Bitlis Evlerini Yeniden Ayağa Kaldırma' Projesi

Bitlis Evlerini Yeniden Ayağa Kaldırma' Projesi

1 saat önce

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) öncülüğünde 'Bitlis evlerini yeniden ayağa kaldırma' projesi hayata geçirildi.

Bitlis Evlerini Yeniden Ayağa Kaldırma' Projesi, System.String[]
Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) öncülüğünde 'Bitlis evlerini yeniden ayağa kaldırma' projesi hayata geçirildi.

BETAV Kurucusu ve Başkanı Ahmet Eren, vakıf üyeleri ile düzenlenen yemekte bir araya gelerek; belgesel, kitaplar ve proje hakkında bilgiler verdi. Eren, "Osmanlı belgelerinde, Bitlis ve Bitlis salnameleri kitaplarında, Bitlis'in çağdaş insan ve iş hayatı ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Cumhuriyet dönemi, Bitlis halkı giyim kuşamından ticaret hayatına kadar bugünkü çağdaşlığından daha ilerisinde görülmektedir. BETAV'ın hazırlattığı 'Unutma Arkadaşım Bitlis' adlı belgeselde de tüm ayrıntıları ile dünden bugüne Bitlis'i görmek mümkündür. 'Toprak insana ait olmaz, insan toprağa aittir' temasıyla hazırlanan ve Sabite Müftügil tarafından sunulan belgeselde, Bitlis'in tarihsel, sosyolojik, kültürel, geleneksel ve coğrafi yapısı ele alınıyor. Binlerce çalışanı olan fabrikaların yeniden hizmete açılış ışığı ve kuyumculuk sanatını ülkeye yayan insanların başarı öyküsü, BETAV'ın yaktığı ışığın radarına girmiş durumda. Görünen o ki, duyarlı iş insanları sayesinde göçten geri dönüş başlıyor" dedi.

Eren, önemli bir projelerinin de Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdikleri 'Bitlis evlerini yeniden ayağa kaldırmak' projesi olduğunu söyleyerek, "Bitlis'in gelişmesi için hemşehrilerimiz seferber oldu. BETAV lokomotifimiz. Gelişme yolumuz açıktır. Eğitim, sağlık, sosyal yapı, tarım, hayvancılık, el sanatlarının geliştirilme gayretleri çoğaldı. Üniversitemizde her projeye destek veriliyor. Bu çalışmalar hepimizi mutlu ediyor" diye konuştu. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:31 Kaynak: İHA

Bitlis, Güncel
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