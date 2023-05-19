Bitlis göle döndü! Şiddetli yağmurdan sonra vatandaş sırılsıklam oldu - Son Dakika
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Bitlis göle döndü! Şiddetli yağmurdan sonra vatandaş sırılsıklam oldu

19.05.2023 16:50

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleşen olayda öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, cadde ve sokakları gölete çevirdi. Yağışın şiddeti vatandaşlara zor anlar yaşattı. Gök gürültüsü eşliğinde yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış sonrası hava açmaya başladı.

İlçe genelinde öğle saatlerine doğru etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları adeta gölete çevirdi. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

YAĞIŞA YAKALANAN VATANDAŞ SIRILSIKLAM OLDU

Havanın biranda kararmasıyla birlikte başlayan sağanak yağışa yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Cadde ve sokakların gölete dönüştüğü sağanak yağışta çatılardan düşen yağmur suları ise yağışın şiddetini gözler önüne serdi. Gök gürültüsü eşliğinde yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış sonrası hava açmaya başladı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bitlis göle döndü! Şiddetli yağmurdan sonra vatandaş sırılsıklam oldu - Son Dakika
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