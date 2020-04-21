BİTLİS Görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BİTLİS Görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı - Son Dakika

BİTLİS Görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı

12 dakika önce

Görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandıBİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde sahilde arkadaşıyla gezmeye çıkan Mehmet Şeşen (30), Van Gölü'nde hızla hareket eden cisim görüntüledi.

Görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde sahilde arkadaşıyla gezmeye çıkan Mehmet Şeşen (30), Van Gölü'nde hızla hareket eden cisim görüntüledi. Şeşen, siyah renkte canlı ve parlak olduğunu söylediği cismin, Van Gölü Canavarı olabileceğini söyledi.

Manisa'dan ataması yapılan öğretmen olan eşiyle birlikte 6 ay önce Adilcevaz'a gelen Mehmet Şeşen, arkadaşıyla birlikte ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki bakımevi civarında bulunan kaynaktan içme suyu almaya çıktı. İki arkadaş, daha sonra da Van Gölü kıyılarında gezmeye başladı. Bu sırada gölde bir hareketlilik yaşandı. Bunun üzerine Mehmet Şeşen, hemen cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Hızla hareket eden cismi kısa süreli görüntülemeyi başaran Şeşen, büyük heyecan yaşadığını anlattı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, cismin hızlı bir şekilde hareket ettiği, bu sırada iz bıraktığı ve gözden kaybolduğu görüldü.

Demirören Haber Ajansı muhabirine konuşan Mehmet Şeşen, gördükleri cismin siyah renkte canlı ve parlak bir cisim olduğunu ifade etti. Bunun var olduğu iddia edilen Van Gölü Canavarı olabileceğini belirten Şeşen, "Arkadaşımla birlikte Van Gölü'nün kenarına su doldurmak için gelmiştik. Çünkü buranın suyu çok temiz. Akşam üzeriydi güneş batmıştı ve gölün üzerine mehtap vuruyordu. O anda gölden sesler geldiğini duyduk ve dönüp baktığımızda çok hızlı giden büyük bir cisim gördük. Ben aslen Manisalıyım, yıllar önce Van Gölü'nde canavar olduğunu duymuştum. Acaba dedik bu cisim canavar olabilir mi? Gördüğümüz cisim hızlı bir şekilde saniyeler içerisinde geçti. Bu cisim bize ilginç geldiği için biz de hemen onu çekme gereği duyduk. Van Gölü canavarı diye hemen çektik onu. Ama bu cisim büyük bir balık mıydı, başka bir şey miydi, bilemiyorum ama büyük bir cisimdi" dedi.

BİTLİS Görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı

Adebayo Akinfenwa, Adilcevaz, Van Gölü, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:27 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi
Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun? Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı Abdurrahim Albayrak'ın dolandırıldığı miktarın 140 bin TL olduğu ortaya çıktı ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak "Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı
Dünya Sağlık Örgütü'nden Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama         
13:26
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı         
13:15
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak         
13:03
Ramazanda koronavirüse karşı uzmandan 10 beslenme önerisi Ramazanda koronavirüse karşı uzmandan 10 beslenme önerisi         
12:52
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor         
12:30
Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı         
12:29
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti         
12:22
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı         
11:56
Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu         
11:46
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 379,5 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 379,5 liradan işlem görüyor         
11:38
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek         
11:35
Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı         
11:28
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi         
11:27
Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu "Ya evde yoksan" videosu paylaştı         
11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi         
11:16
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak         
11:14
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor         
11:06
Kozmetik milyarderi Kylie Jenner, makyajsız ve yalın ayak sokağa fırladı Kozmetik milyarderi Kylie Jenner, makyajsız ve yalın ayak sokağa fırladı         
11:05
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti         
10:54
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı         
10:45
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak         
10:44
"Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti         
10:34
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak         
10:14
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek         
10:14
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor         
10:11
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı         
10:11
Abdurrahim Albayrak'ın dolandırıldığı miktarın 140 bin TL olduğu ortaya çıktı Abdurrahim Albayrak'ın dolandırıldığı miktarın 140 bin TL olduğu ortaya çıktı         
10:05
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi         
10:04
Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı         
10:01
Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 13:40:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BİTLİS Görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]