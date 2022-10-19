Daha sonra Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, makamında kabul ettiği muhtarlarla sohbet etti, günlerini kutladı.

Kaynak: AA

Muhtarlar Günü, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bitlis gündem: Ahlat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

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