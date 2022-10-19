Bitlis gündem: Ahlat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis gündem: Ahlat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2022 18:36
Bitlis gündem: Ahlat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Edinilen Bitlis haberine göre Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Ahlat Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Çatalağzı Köyü Muhtarı Emrullah Nergiz, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Daha sonra Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, makamında kabul ettiği muhtarlarla sohbet etti, günlerini kutladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Muhtarlar Günü'nde cinayet işleyen muhtar tutuklandı Muhtarlar Günü'nde cinayet işleyen muhtar tutuklandı Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Vali'den muhtarlara: 'Kamu hizmetinin çok önemli bir parçasısınız' Vali'den muhtarlara: 'Kamu hizmetinin çok önemli bir parçasısınız'

Muhtarlar Günü, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis gündem: Ahlat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:48 Galatasaray'ın yeni futbolcusunun Kastamonusporlu oyuncuya yaptığı hareket gündem oldu
21:25 İstanbul'un göbeğine asılan ilan vatandaşların ağzını açık bıraktı: Türkçe bilen eleman aranıyor
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:45 Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
16:35 Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 22:22:53. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis gündem: Ahlat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement