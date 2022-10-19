Bitlis gündem: Ahlat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.
Ahlat Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törende, Çatalağzı Köyü Muhtarı Emrullah Nergiz, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.
Daha sonra Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, makamında kabul ettiği muhtarlarla sohbet etti, günlerini kutladı.
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