Kaymakamlık koordinesinde verilen seminerde öğrencilere trafik kuralları, kara yolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet sürme kuralları, bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanmanın önemi ile okul servislerinde hareket tarzı konuları anlatıldı.

Kaynak: AA

Kaymakamlık, Jandarma, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bitlis gündem: Hizan'da köy okulundaki öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika

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