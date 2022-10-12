Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktası'nda bir otomobili durdurdu.

Kaynak: AA

Jandarma, Bitlis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bitlis gündem haberleri... Bitlis'te otomobilde 22 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

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