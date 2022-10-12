Bitlis gündem haberleri... Bitlis'te otomobilde 22 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Bitlis'te jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde 22 kaçak cep telefonu bulundu, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktası'nda bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 22 cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheliler H.K, B.G. ve M.F.A, gözaltına alındı.
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