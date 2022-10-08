Bitlis gündem haberleri... "25. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri" düzenlendi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafından "25. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri" düzenlendi.

Belediye Meydanı'nda kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğe katılan Kaymakam İsmail Demir, şehirlerin kendine has kimliğinin, dokusunun ve kültürünün olduğunu söyledi.

Bu kültürlerin tanıtılmasının önemine işaret eden Demir, şöyle konuştu:

"Belediye başkanımızla Adilcevaz'ın kültürünü, misafirperverliğini ve dünyaca ünlü cevizini tanıtmak için yıllardır yapılan ceviz festivalinin 25'incisini yeniden yapmaya karar verdik. Bu kapsamda kültürel etkinlikler, yöresel yemekler, cevizle alakalı konferanslar, aşıkların atışması, konserler ve havai fişek gösterisiyle bu etkinliği tamamlayacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar da Adilcevaz'ın sadece Bitlis'in değil, Doğu Anadolu Bölgesi'nin göz bebeği ve incisi olduğunu belirtti.

İlçenin doğasıyla, gölleriyle, yüksek dağlarıyla çok güzel olduğunu ifade eden Taşar, "Bütün bunların bilinciyle Adilcevaz'ın tamamına hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ceviz festivali ve kültürel etkinliklerimiz Adilcevaz'ı sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya tanıtacak kadar kıymetli bir hazinedir." dedi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise "Adilcevaz bir tarih, kültür ve turizm şehri. İlçemizde Selçuklulardan kalma Ulu Cami ve Osmanlı eseri Zal Paşa Camisi var. Adilcevaz saklı bir cennet. Van Gölü sahilleri büyüleyen güzellikte. Herkesi bu güzellikleri görmeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Adilcevaz cevizi, ceviz reçeli, ceviz bahçesi ve ceviz fidesi yetiştiriciliği alanlarında dereye girenlere ödüller verildi.

Doğu Deniz Derneği'ne üye dalgıçlar, etkinlik kapsamında Van Gölü'nde 24 metrekare büyüklüğünde Türk Bayrağı açtı. Dernek Başkanı Cumali Birol, gölde çıkarılan bayrağı milletvekili Taşar'a takdim etti.

Etkinlik, Adilcevaz Halk Eğitimi Merkezi'nde "Ceviz ve Ceviz Yetiştiriciliği" konferansıyla devam etti.