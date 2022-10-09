Bitlis haber! Bitlis'te "25. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri" sona erdi

Bitlis 'in Adilcevaz ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafından düzenlenen "25. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri" havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Kaymakamlık, Adilcevaz, Bitlis, Güncel, Son Dakika

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