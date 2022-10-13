Demiray, "Turnuvada tüm takımlardan 8'i elemeleri geçti. Bugün de final maçını yapıyoruz. Katılım sağlayan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Vefat eden sağlık çalışanlarımızın ailelerine tekrar başsağlığı diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Doktor Karakaya ve hemşire Alioğlu anısına futbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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