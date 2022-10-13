Bitlis haber | Bitlis'te otomobilde sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Bitlis haber | Bitlis'te otomobilde sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirildi

13.10.2022 12:36
Bitlis haber | Bitlis'te otomobilde sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirildi

Bitlis habere göre Bitlis'te polis ekiplerince durdurulan otomobilde 995 gram sentetik uyuşturucu ile 779 gram esrar ele geçirildi.

Bitlis'te polis ekiplerince durdurulan otomobilde 995 gram sentetik uyuşturucu ile 779 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımını engellemek amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda durdurdukları otomobilde arama yapan polisler, 995 gram sentetik uyuşturucu ile 779 gram esrar ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis haber | Bitlis'te otomobilde sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis haber | Bitlis'te otomobilde sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirildi - Son Dakika
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