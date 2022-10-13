Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımını engellemek amacıyla çalışma yürüttü.

Kaynak: AA

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bitlis haber | Bitlis'te otomobilde sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirildi - Son Dakika

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