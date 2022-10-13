Bitlis haber | Bitlis'te otomobilde sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirildi

Bitlis'te polis ekiplerince durdurulan otomobilde 995 gram sentetik uyuşturucu ile 779 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımını engellemek amacıyla çalışma yürüttü.
Bu kapsamda durdurdukları otomobilde arama yapan polisler, 995 gram sentetik uyuşturucu ile 779 gram esrar ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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