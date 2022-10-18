Hizan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.
Hizan Kaymakamlığı koordinasyonunda İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen seminerde öğrenciler, genel trafik kuralları, kara yolunda yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet sürme kuralları, bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanmanın önemi, servislerde öğrencilerin hareket tarzı konularında bilgilendirildi.
Hizan Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendirmek amacıyla eğitim öğretim boyunca seminer düzenleyecek.
Son Dakika › Güncel › Bitlis haber: Hizan'da öğrencilere trafik eğitim semineri verildi - Son Dakika