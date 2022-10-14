Bitlis haberleri... MHP heyeti, Bitlis'te köyleri ziyaret etti - Son Dakika
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Bitlis haberleri... MHP heyeti, Bitlis'te köyleri ziyaret etti

14.10.2022 16:59

Gelen Bitlis haberlerine göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri Bahadır Alperen ile Eyüp Gönültaş, Bitlis'in Tatvan ilçesinde köyleri ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri Bahadır Alperen ile Eyüp Gönültaş, Bitlis'in Tatvan ilçesinde köyleri ziyaret etti.

"Adım Adım 2023; Köyüm Benim Sohbet Toplantıları" kapsamında kentte bulunan MHP heyeti, Kırkbulak, Yoncabaşı, Çekmece köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yaptığı açıklamada, 81 ilde benzer programlar düzenleyerek vatandaşların talep ve önerilerini dinlediklerini söyledi.

Ziyaretlerde Cumhur İttifakı'nın önemini anlattıklarını belirten Ersoy, "Muhtarlarımız sağ olsunlar bizleri çok güzel ağırladı, onların problemlerini dinledik. Programlarımız bugün ve yarın MHP Bitlis İl Başkanımız Tekin Uçak koordinesiyle devam edecek. Türkiye'nin her yerinde iller ve ilçelerdeki programlarımızı tamamladık ve şu an köy programlarımızı devam ettiriyoruz. Köylerde vatandaşlarla kucaklaşıyoruz. MHP sahada, her yerde olmaya devam edecek." diye konuştu.

MHP heyeti, gazi ve şehit ailelerini de ziyaret etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis haberleri... MHP heyeti, Bitlis'te köyleri ziyaret etti - Son Dakika

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