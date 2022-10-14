Bitlis ekonomi haberi: Türkiye'nin kuru fasulye ihtiyacını yüzde 8'ini Ahlat karşılıyor - Son Dakika
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Bitlis ekonomi haberi: Türkiye'nin kuru fasulye ihtiyacını yüzde 8'ini Ahlat karşılıyor

14.10.2022 12:52

Bitlis ekonomi haberi... BİTLİS (İHA) – Türkiye'nin kuru fasulye ihtiyacının yüzde 8'ini karşılayan Ahlat'ta yıllık 15 bin ton üretim yapılıyor.

BİTLİS (İHA) – Türkiye'nin kuru fasulye ihtiyacının yüzde 8'ini karşılayan Ahlat'ta yıllık 15 bin ton üretim yapılıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kuru fasulye hasadı başladı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuru fasulye üretim merkezi olan Ahlat'ta yıllık 15 bin ton üretim yapılıyor. Ahlat ilçesi bu üretim miktarıyla Türkiye'nin yüzde 8'lik kuru fasulye ihtiyacını karşılıyor.

İlçeye bağlı Saka köyünde kuru fasulye hasadına katılarak çiftçilerle sohbet eden Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, tüm çiftçilere hayırlı ve bol kazançlar diledi. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Dağ, "Ahlat'ımız doğal ve kültürel özelliklerimizin yanında aynı zamanda tarımsal ürünleriyle de hem bölgede hem de Türkiye'de önemli bir pay sahibi. Bugünde çiftçilerimizden Bilal kardeşimizi hasat zamanında ziyaret ettik. Şuanda fasulye hasadı yapılmakta. Bilal bey nezdinde tüm çiftçi kardeşlerimize bereketli bir sezon diliyoruz. Fasulye üretiminde Ahlat yıllık ortalama 15 bin ton üretim yapmaktadır. İlçe olarak Türkiye'nin yaklaşık yüzde 8'lik, Bitlis ili olarak ta yüzde 11 ile 12'lik kuru fasulye ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca tohumluk fasulye üretiminde ise Bitlis olarak Türkiye'nin yüzde 72'lik ihtiyacı karşılanmaktadır. Bundan da mutluluk duyuyoruz. İlçemizde hem tohumluk hem de paketleme ve üretim tesisi bağlamında da çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Ahlat Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, "Nemrut ve Süphan Dağı arasında verimli bir platoda, bu bereketli topraklarda hasat ve harman zamanını yaşıyoruz. Bugünde çiftçi kardeşimizin harman ve hasat çalışmalarında misafir olduk. Burada alın ve akıl emeğini mahsulüyle taçlandırdığı bir dönemdeyiz. Tekrar tüm ilçemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Çiftçi Bilal Gültaç ise "Ahlat Saka Köyü'nde fasulye ekiyorum. Burada 40 dönüm bir arazimiz var. Yaklaşık olarak bu yıl dönüm başı 250-300 kilogram verim bekliyorum. Buda yaklaşık 12 tona yakın mahsul alacağımı gösteriyor. Bu yılki üründen memnunum" dedi. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bitlis ekonomi haberi: Türkiye'nin kuru fasulye ihtiyacını yüzde 8'ini Ahlat karşılıyor - Son Dakika

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