Bitlis haberleri! Bitlis'te 15 gün süreyle tüm etkinlikler izne bağlandı - Son Dakika
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Bitlis haberleri! Bitlis'te 15 gün süreyle tüm etkinlikler izne bağlandı

20.10.2022 10:57
Bitlis haberleri! Bitlis'te 15 gün süreyle tüm etkinlikler izne bağlandı

Bitlis haberi... Bitlis Valiliği, il merkezi ve ilçelerinde 3 Kasım 2022 tarihine kadar yapılacak tüm etkinliklerin izne bağlandığını duyurdu.

Bitlis Valiliği, il merkezi ve ilçelerinde 3 Kasım 2022 tarihine kadar yapılacak tüm etkinliklerin izne bağlandığını duyurdu.

Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek muhtemel provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; Bitlis il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 20/10/2022 tarihi saat 00.01'den 03/11/2022 tarihi saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; yapılması zorunlu olan etkinlikler dışında kalan miting, açık ve kapalı yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı/toplanmalar/halk toplantıları, ses-yayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama/imza kampanyası, dilek feneri/balon uçurtmak, drone, paramotor/planör vb. her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı/anma töreni, panel, konferans, çalıştay, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim vb. faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster asma, sticker yapıştırma vb. türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılması mülki idare amirliğine en az kırk sekiz saat önceden (etkinliğin yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgisi, idarece talep edilen sair belgeler vb.) bildirimde bulunmak şartıyla mülki idare amirinin iznine bağlanması kararı alınmıştır" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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Bitlis Valiliği, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis haberleri! Bitlis'te 15 gün süreyle tüm etkinlikler izne bağlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis haberleri! Bitlis'te 15 gün süreyle tüm etkinlikler izne bağlandı - Son Dakika
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