Son dakika haberleri! Tünel içinde trafik kazası tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Tünel içinde trafik kazası tatbikatı yapıldı

10.10.2022 18:58

Son dakika gündem haberine göre Bitlis çevre yolundaki 8 Ağustos Tüneli'nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği araçların içinde sıkışan yaralılar görevlilerce kurtarıldı.

Bitlis çevre yolundaki 8 Ağustos Tüneli'nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği araçların içinde sıkışan yaralılar görevlilerce kurtarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün koordinesinde, trafik kazalarına hazırlıklı olunması amacıyla UMKE, 112 Acil Sağlık, Karayolları, AFAD, İHH Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri ile trafik polislerinin katılımıyla tatbikat düzenlendi.

Senaryo gereği 1950 metre uzunluğundaki tünelin içinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin duvara çarptığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Otomobildeki 4 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkaran ekipler, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ve ölen kişinin cenazesi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, gazetecilere, 8 Ağustos Tüneli'nde paydaş kurumlarla çoklu yaralanmalı trafik kazası tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikata 18 araç ve 45 personelin katıldığı bilgisini veren Demiray, şöyle konuştu:

"Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaparak tünelin trafik akışını kapattı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ekiplerimiz yönlendirildi. Çoklu yaralı ve sıkışanların bulunması sebebiyle UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri de çağrıldı. Karayolları Tünel Bakım İşletme Şefliği ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de diğer tüneli çift yönlü trafiğe açtı. Sıkıştıkları araçtan 112 ve AFAD ekiplerince çıkarılarak ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, uygun sağlık tesislerine nakledildi. Tatbikata destek veren paydaş kurumlara teşekkür ederim."

Demiray, 9 ayda 782 trafik kazasına müdahale ettiklerini belirterek, bu nedenle tatbikatların daha sık yapılması gerektiğini aktardı.

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Kaynak: AA

Tragger, Bitlis, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tünel içinde trafik kazası tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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