Bitlis gündem haberi: İri taneli Adilcevaz cevizinin hasadına başlandı - Son Dakika
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Bitlis gündem haberi: İri taneli Adilcevaz cevizinin hasadına başlandı

06.10.2022 14:48

Edinilen Bitlis gelişmesine göre Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde iri taneli olan, farklı tat ve aromalara sahip Adilcevaz cevizinin hasadına başlandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde iri taneli olan, farklı tat ve aromalara sahip Adilcevaz cevizinin hasadına başlandı.

Lezzeti ve yağ oranıyla ön plana çıkan Adilcevaz cevizinde, bu yıl 6 bin 530 ton hasadı bekleniyor.

İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Candost Arıkbaş, 2022 yılı ceviz hasadının başladığını söyledi.

İlçede 16 bin dekar alanda 69 bin ceviz ağacından 6 bin 530 ton ceviz alınmasının beklendiğini ifade eden Arıkbaş, "Adilcevaz cevizi Kazankaya ve Adilcevaz13 isimleriyle tescillenmiştir. Dünya standartlarının üzerinde yağ ve aroması olan Adilcevaz cevizi, çiftçilerin yüzünü güldürdü." dedi.

Adilcevaz ceviz üreticisi Mehmet Akkoyun ise Adilcevaz cevizinin pazar probleminin olmadığını bildirerek, "Her yıl il dışına kargo ve çeşitli yollarla cevizlerimizi gönderiyoruz. 1800 rakımın üzerinde yetişen cevizlerimizin lezzeti ve aroması dünya standartlarının üzerindedir. Ayrıca bizler Adilcevaz13 ve Kazankaya çeşitleriyle Türkiye'nin her yerine bahçeler kuruyoruz. Adilcevaz cevizini tüm halkımızın tatması için çalışıyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis gündem haberi: İri taneli Adilcevaz cevizinin hasadına başlandı - Son Dakika

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