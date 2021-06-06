Bitlis Hizan'da Gerçekleştirilen Operasyonda 2 Terörist Silahlarıyla Beraber Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bitlis Hizan Akbıyık Köyü kırsalında J-SİHA tarafından 06. 06. 2021 günü iki kişilik BTÖ'nün görüntüsünün tespit edilmesi üzerine yakın hava desteği talebinde bulunulmuştur.

Tespit edilen BTÖ mensuplarını yakalamak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla; Bitlis Hizan Akbıyık Köyü kırsalında Bitlis İl J. K. lığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince 06. 06. 2021 günü J-SİHA, Atak helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen "Eren-11 Şehit GK Cahit ÇELİK 2021-6" Operasyonunda 2 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen BTÖ mensuplarının üzerinden;

2 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği (1'i Parçalanmış), 2 Adet El Bombası, 172 Adet 7, 62 mm Kaleşnikof Piyade Tüfeği Fişeği, 5 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir.

Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 06. 06. 2021

BİTLİS VALİLİĞİ