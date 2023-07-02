Bitlis Hizan ilçesinde 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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Bitlis Hizan ilçesinde 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis Hizan ilçesinde 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

02.07.2023 21:13

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı 10 köy ile bu köylere bağlı mezralarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürerken, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliği, Hizan ilçesine bağlı 10 köy ile bu köylere bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Hizan ilçesindeki kırsal alanda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar sürerken, Bitlis Valiliği, ilçeye bağlı 10 köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

10 KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bitlis İli Hizan İlçesi sınırları içerisinde bulunan Bilgili, Yaylacık, Sarıbal, Yeniçay, Yolbilen, Çalışkanlar, Gedik, Akyazı, Erencik ve Otluk köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/ barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 02 Temmuz 2023 Pazar günü saat 21.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Kaynak: DHA
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