Bitlis HUDER'den TBB'ne destek

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Bitlis Şubesi Başkanı avukat Kadir Köstekçi, ülkenin en güçlü ve meslek örgütlerinden Türkiye

Barolar Birliği (TBB), başkanı ve yönetim kurulu üyeleri üzerinden maksatlı ve haksız

bir kampanyayla birliğin yıpratılmaya çalışıldığını bildirdi.

Köstekçi, yaptığı yazılı açıklamada, bir kısım baro başkanlarının, seçimli olağanüstü genel kurul talebiyle

başlatmış oldukları bu kampanyayı HUDER olarak kabul

etmediklerini belirtti.

Sürecin bu şekilde yıkıcı bir dille tartışılmasının meslek saygınlığına zarar verdiğini, baroları ve özelinde meslektaşları kutuplaştırdığını, ayrıştırılmaya neden olan bu tür tavırlara son verilmesi gerektiğini düşündüklerini kaydeden Köstekçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kampanyanın avukatlık meslek vakarına yakışmayacak üslup ve tehditkar

söylemlerle yapılmasını doğru ve sağlıklı bulmuyoruz.

Kendilerini yüzde 72'nin temsilcisi olarak görenlere, bu yüzde 72 içinde

olmadığımızı bildiriyoruz. Kaldı ki olağanüstü genel kurul talep eden baroların

tüm meslektaşlarına maraba, koyun muamelesi yapmasını da doğru bulmuyoruz.

İki yıllığına seçilen birlik delegelerinin dört yıllığına seçilen Barolar Birliği

Başkanını ve Yönetim kurulunu olağanüstü seçimli genel kurula davet etmelerini

meslek etiğine uygun bulmadığımız gibi bu tutumun yönetimlerin sağlıklı çalışma imkanlarını da sabote edici bir kalkışma olarak görmekteyiz. Seçimli olağanüstü genel kurulu taleplerinin hukuki dayanağının olmadığı

da hepimizin malumudur. Bizler bu çekişmeden büyük rahatsızlık

duyduğumuzu, bir an önce meslek sorunlarına yoğunlaşılması gerektiğini

düşünüyoruz."