Bitlis HUDER'den TBB'ne destek

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Bitlis Şubesi Başkanı avukat Kadir Köstekçi, ülkenin en güçlü ve meslek örgütlerinden Türkiye
Barolar Birliği (TBB), başkanı ve yönetim kurulu üyeleri üzerinden maksatlı ve haksız
bir kampanyayla birliğin yıpratılmaya çalışıldığını bildirdi.
Köstekçi, yaptığı yazılı açıklamada, bir kısım baro başkanlarının, seçimli olağanüstü genel kurul talebiyle
başlatmış oldukları bu kampanyayı HUDER olarak kabul
etmediklerini belirtti.
Sürecin bu şekilde yıkıcı bir dille tartışılmasının meslek saygınlığına zarar verdiğini, baroları ve özelinde meslektaşları kutuplaştırdığını, ayrıştırılmaya neden olan bu tür tavırlara son verilmesi gerektiğini düşündüklerini kaydeden Köstekçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kampanyanın avukatlık meslek vakarına yakışmayacak üslup ve tehditkar
söylemlerle yapılmasını doğru ve sağlıklı bulmuyoruz.
Kendilerini yüzde 72'nin temsilcisi olarak görenlere, bu yüzde 72 içinde
olmadığımızı bildiriyoruz. Kaldı ki olağanüstü genel kurul talep eden baroların
tüm meslektaşlarına maraba, koyun muamelesi yapmasını da doğru bulmuyoruz.
İki yıllığına seçilen birlik delegelerinin dört yıllığına seçilen Barolar Birliği
Başkanını ve Yönetim kurulunu olağanüstü seçimli genel kurula davet etmelerini
meslek etiğine uygun bulmadığımız gibi bu tutumun yönetimlerin sağlıklı çalışma imkanlarını da sabote edici bir kalkışma olarak görmekteyiz. Seçimli olağanüstü genel kurulu taleplerinin hukuki dayanağının olmadığı
da hepimizin malumudur. Bizler bu çekişmeden büyük rahatsızlık
duyduğumuzu, bir an önce meslek sorunlarına yoğunlaşılması gerektiğini
düşünüyoruz."