Bitlis'te metamfetamin ve silah ele geçirildi - Son Dakika
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Bitlis'te metamfetamin ve silah ele geçirildi

15.08.2022 13:32
Bitlis'te metamfetamin ve silah ele geçirildi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 2 kilo 58 gram metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 2 kilo 58 gram metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada 2 parça halinde 2 kilo 58 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet silah ele geçirildi. Metamfetamin ve silahla birlikte gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te metamfetamin ve silah ele geçirildi - Son Dakika

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