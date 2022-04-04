Bitlis İHH 3 bin aileye yardım kolisi ulaştıracak - Son Dakika
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Bitlis İHH 3 bin aileye yardım kolisi ulaştıracak

04.04.2022 13:29
Bitlis İHH 3 bin aileye yardım kolisi ulaştıracak

Bitlis İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Muzaffer Taşcan, kentte ramazan ayında ihtiyaç sahibi 3 bin aileye yardım kolisi ulaştıracaklarını, bayramda bin yetim çocuğu giydireceklerini belirtti.

Bitlis İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Muzaffer Taşcan, kentte ramazan ayında ihtiyaç sahibi 3 bin aileye yardım kolisi ulaştıracaklarını, bayramda bin yetim çocuğu giydireceklerini belirtti.

Taşcan, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayında kentte yaşayan tüm mağdur ailelere ulaşacaklarını söyledi.

Hayırseverlerle kentte gerçekleştirecekleri yardım faaliyetlerinin yanı sıra İHH'nın açtığı yetimhanelerdeki kişilere de ramazan boyunca iftar ve sahur yemeklerine destek vereceklerini aktaran Taşcan, şunları kaydetti:

" Afrika'daki ihtiyaç sahiplerinin de yanında olacağız. Hayırseverlerimizin yardımlarıyla ramazanda iyiliği tüm yeryüzüne yaymayı amaçlıyoruz. Bir yetim çocuğumuzun bayramlık kıyafet bedeli 200, bir kumanya bedeli 400, bir kişi için iftar ve sahur bedeli 50'şer, bir su kuyusu için hisse bedeli 200, Afrika'da bir katarakt ameliyatı bedeli ise 850 liradır. Vereceğiniz zekat ve fitre paylarını da yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere hassasiyetle ulaştırıyoruz. Bugüne kadar derneğimizi hayırda köprü eden tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Herkesi bu iyiliğe ortak olmaya davet ediyorum. Hayırda yarışacağımız bu yol iyiliğe çıkar."???????

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Afrika, Bitlis, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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