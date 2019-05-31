Bitlis İHH'dan Ramazan çalışmaları

Bitlis İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Bitlis İHH), Ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlik ve yardım faaliyetleri gerçekleştirdi.

Bitlis İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Bitlis İHH), Ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlik ve yardım faaliyetleri gerçekleştirdi.



Hayırseverlerin destek ve katkılarıyla bu yılda yetim aile ve ihtiyaç sahiplerini unutmayan Bitlis İHH, gerçekleştirdiği faaliyetlerle yardım eli uzatıp mübarek Ramazan ayında yetim aileler ve ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürdü. Bitlis İHH'nın bu yıl gerçekleştirdiği Ramazan çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, 2019 yılı Ramazan ayı çalışmaları kapsamında bu yıl bin 600 aileye kumanya dağıttıklarını, bin yetime bayramlık giysi alındığını, toplam bin 500 kişilik iftar programı düzenlediklerini ve zekat ile fitre dağıtıldığını söyledi. Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin gönüllüler ve hayırseverlerin destek ve katkılarıyla gerçekleştirildiğini belirten Taşcan, "Gönüllü ve hayırseverlerimizin destek ve katkılarıyla bir Ramazan ayını daha yetim aileler ve ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürerek geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2019 yılı Ramazan ayı çalışmalarımız kapsamında bu yıl bin 600 aileye kumanya dağıttık. Bin yetime bayramlık giysi alınıp; Güroymak, Ahlat, Adilcevaz, Hizan ve Tatvan ilçelerimizde toplam bin 500 kişilik iftar programı düzenledik. Yetim aile ziyaretleri gerçekleştirdik. Ayrıca zekat ve fitre dağıtıp, Genç İHH'nın lise ve üniversite öğrencilerine yönelik iftar programları ve kitap tahlilleri programları düzenledik. Yapılan yardımlardan dolayı herkesten Allah razı olsun, Allah hayırlarını kabul etsin. İnşallah Ramazan ayı sonrasında da yine hayırseverlerin destek ve katkılarıyla yardım faaliyetlerimiz devam edecektir" diye konuştu. - BİTLİS

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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