Bitlis İHH İnsani Yardım Derneği gönüllüleri ramazanda yetimleri unutmadı - Son Dakika

Bitlis İHH İnsani Yardım Derneği gönüllüleri, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla kentteki yetim çocuklar için etkinlik düzenledi.

Dernek tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak Tatvan Sahil Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan yetim çocuklar doyasıya eğlendi.

Dernek üyeleri ve gönüllür, bisiklet turunun düzenlenmesiyle sona eren etkinliğin ardından 150 yetim çocuğun ailesi için hazırlanan iftar yemeğini dağıttı.

Bitlis İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Muzaffer Taşcan, gazetecilere, İHH'nın 25 yılı aşkın süredir yetim ve kimsesiz çocuklara yönelik dönemsel ve kalıcı yardım faaliyetlerini dünyanın her yerinde yürüttüğünü söyledi.

İHH'nın dünyada ve Türkiye'de organize ettiği yetim sponsorluğu ile şu ana kadar 110 bin yetime ulaştığını anlatan Taşcan, şöyle konuştu:

"Bitlis İHH olarak ilimizde 300 yetim aile ve 1100 yetim çocuğu sisteme dahil ettik. Bunlardan aylık bağladığımız 370 yetim çocuk da her ay düzenli olarak vakfımızca desteklenmektedir. Ayda sadece 125 lira bağışlayarak destek olabilirsiniz. Pandemiden dolayı bugünkü etkinliğimizi sınırlı sayıda ve açık havada gerçekleştirdik. Yetim yavrularımız hoşça vakit geçirdi. İhtiyaç sahibi yetim ailelerine de iftarlık dağıttık. Giyim, kuru gıda ve benzeri yardımlarımız devam ediyor. Her ilçemizde 1100 yetim çocuğumuzun bayramlıklarını da planlıyoruz. Tüm ilçelerimizde yetim çocuklarımızın ailelerine iftarlık dağıtmaya devam edeceğiz. Hayırseverlerin bu konudaki hassasiyetinin bilincinde olarak tüm çabamızla ve imkanlarımızla ilimizdeki yetim çocuklar ve aileleri için çalışmaya devam edeceğiz."

Bitlis İHH Yetim Birimi Sorumlusu Saime Akbaş ise gönüllülerin desteğiyle çocuklar için birbirinden farklı ve güzel etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.